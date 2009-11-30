Вакцинация от гриппа A/H1N1 может быть сорвана

Министр здравоохранения Василий Князевич не исключает возможности срыва кампании вакцинации от гриппа A/H1N1 в связи с недоверием населения и дискредитацией подобных превентивных мер после случая со смертью школьника из Краматорска.

"Такая угроза (срыва кампании вакцинации - ред.) вполне реальна. После антивакцинальной кампании мы имеем проблемы даже с обязательными прививками, не говоря уже о добровольных, которые были не слишком популярны среди наших граждан... Сегодня все испуганы вспышкой гриппа, но нет гарантии, что завтра украинцы не начнут умирать от инфекций только потому, что поддались влиянию антивакцинальщиков", - сказал министр в интервью газете "Урядовый курьер".

Кроме того, комментируя ситуацию с внеплановой (дополнительной) иммунизацией против кори и краснухи, Князевич подчеркнул, что ее начало было запланировано еще на осень 2007 года. "Минздрав Украины... подтвердил готовность провести в 2007 году кампанию дополнительной иммунизации и дал согласие на ввоз и использование 9 миллионов доз вакцины (вакцина против кори и краснухи производства Индийского института сывороток - ред.) без ее регистрации как гуманитарной помощи, что соответствует действующему законодательству", - проинформировал он, добавив, что качество вакцины "путем переквалификации гарантировано ВОЗ".

Однако соответствующее распоряжение не было подписано в 2007 году. Вместо этого было подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий дополнительной иммунизации против кори и краснухи на 2008 год.

Князевич в очередной раз заверил, что смерть школьника Антона Тищенко из Краматорска "не связана с вакциной или вакцинацией".

podrobnosti.ua