В Киеве утверждена программа реформирования соцзаведений

В Киеве утвердили программу реформирования системы заведений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на 2009-2010 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Данная программа призвана создать условия для реализации прав и изучения потребностей и состояния развития детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Так, согласно программе, планируется открыть на базе Киевского городского дома ребенка им. М.Городецкого отделение медико-социальной реабилитации детей из малообеспеченных семей; создать социально-психологические службы в школах-интернатах для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, №12 и №21 и в детских домах «Малятко», «Ясный».

Кроме того, планируется обеспечить допрофессиональную подготовку детей, для чего открыть в школе-интернате № 21 для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, дополнительный десятый класс (с возможностью выбора профессионального направления).