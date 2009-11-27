У оптимистов реже болят зубы

Ученые из Новой Зеландии установили зависимость между заболеваниями зубов и уровнем душевной тревоги у человека, пишет Daily Telegraph.

Изучив 1037 человек, лечащихся у дантистов, исследователи установили, что четверть из них можно классифицировать как людей с патологическим страхом, в том числе и боязнью зубных врачей. Они настолько напуганы, что «будут избегать встречи с дантистом до тех пор, пока зубные боли будет просто невозможно терпеть».

Это приводит к тому, что люди «патологически боящиеся дантиста» чаще страдают от заболеваний зубов, чем те, кто не испытывают никакой тревоги при посещении зубоврачебного кабинета.

Между тем, глава исследовательской группы профессор Мюррэй Томпсон уверен, что в таких случаях боязнь дантистов сопровождается и другими страхами, например, высоты, а в целом это вызвано тревожным настроениями по жизни. «Такие люди всегда считают, что «стакан на половину пуст», - заявил ученый.

По его словам, это означает, что беспокойные люди оказываются более нервными, в то время как те, кто таких проблем не испытывает, оказываются более сильными личностями и лучше справляются с жизненными проблемами.

bfm.ru