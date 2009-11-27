Почти 25% детских игрушек вредят здоровью детей

В 2009 году ходе контрольных мероприятий в различных регионах России сотрудники Роспотребнадзора сняли с реализации 22,9 процента проверенных детских игрушек. Такие данные приводятся в письме Геннадия Онищенко руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Онищенко, в текущем году учреждениями Роспотребнадзора было проверено в общей сложности 92 337 образцов игр и игрушек. Из них 21 111, или 22,9 процента, были по результатам проверок сняты с реализации. Большинство забракованных Роспотребнадзором детских товаров – 88,8 процента – составляют игрушки китайского производства.

Основными причинами изъятия игрушек из оборота являлись отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, а также несоответствие санитарно-химическим и токсикологическим показателям, превышение допустимого уровня звука.

Не соответствующими санитарным нормам были признаны 16,5 процента исследованных образцов игрушек. Чаще всего в игрушках устанавливалось превышение допустимых концентраций фенола, а также альдегидов и фталатов.

Как отмечается в документе, большинство игрушек, не соответствующих требованиям безопасности, было изъято у мелкооптовых фирм и частных предпринимателей на рынках Москвы и Московской области, Самары, Новосибирска, Владивостока, Ярославля, Челябинска, Екатеринбурга, Казани и других крупных городов.

medportal.ru