За несвоевременную диагностику менингита британцу заплатят 3 млн

Британцу, который получил необратимые повреждения мозга из-за несвоевременной диагностики менингита, заплатят компенсацию в размере 3,2 миллиона фунтов стерлингов, пишет Sky News.

Марк Томас из Уолсолла, графство Уэст-Мидлендс, в 2002 году (тогда ему было 12 лет) заболел гнойным воспалением уха. Вскоре после начала заболевания у подростка появились симптомы поражения мозговых оболочек: скованность мышц шеи, светобоязнь и повышенная утомляемость.

Родители отвезли Томаса в Уолсоллскую поместную больницу, где у него взяли анализ крови, после чего отправили домой. Через пять дней состояние подростка значительно ухудшилось, и его снова доставили в больницу.

Медсестра отделения неотложной помощи заявила, что состояние Томаса недостаточно серьезное, чтобы обращаться за помощью в это отделение, и попыталась отправить его домой. Однако родители настояли на приеме, где в конце концов врач просмотрел результаты анализа, подтверждающие осложнение на мозг.

Однако из-за несвоевременной диагностики и лечения болезнь нанесла нервной системе подростка необратимые повреждения, нарушившие работу его кратковременной памяти. Состояние Томаса не позволяет ему заниматься трудовой деятельностью и обеспечивать себя.

Администрация больницы признала свою вину, принесла пациенту и его семье извинения и согласилась выплатить компенсацию в размере 3,2 миллиона фунтов стерлингов.

medportal.ru