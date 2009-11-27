Похудеть помогут кроссворды

Исследователь Тим Форрестер (Tim Forrester) провел для cannyminds.com изыскания, в результате чего выяснил, что усиленная работа мозга, например, при решении кроссвордов, складывании паззлов или участия в викторинах также помогает сжигать калории, сообщает Mail Online.

Оказалось, что такие и другие подобные умственные упражнения сжигают 90 калорий в час. При этом шоколадное печенье содержит в среднем 56 калорий, заварной крем 57 калорий, а бутерброд с вареньем 85 калорий. Как объяснил Тим Форрестер, «наш мозг нуждается в 0,1 калории ежеминутно просто для выживания. Когда мы делаем что-то, требующее работы мозга, мы можем сжигать по 1,5 калории каждую минуту».

Мозг состоит из миллионов нервных клеток, называемых нейронами, которые передают информацию телу. Нейроны производят химикалии под названием нейротрансмиттеры передачи сигналов. Эти нейроны извлекают три четверти сахара, доступных калорий и пятую часть кислорода из крови для создания нейротрансмиттеров.

Таким образом, когда человек, к примеру, решает сложные кроссворды, мозгу требуется больше сахара и калорий. И пара часов умственной работы практически компенсирует пинту пива. Однако, учитывая, что хотя мозг и использует много энергии, жир он не забирает, надеяться на то, что умственная работа заменит физические упражнения, не приходится. Так что от гимнастики и здорового питания не уйти.

Кстати, если человек хочет похудеть, ему ни в коем случае нельзя тренироваться до изнеможения, а лучше, наоборот, делать перерывы в занятиях: именно перерывы приводят к тому, что организм быстрее сжигает жир.

А умственные занятия запивать зеленым чаем сорта улун (oolong), поскольку в нем и в некоторых других сортах чая содержатся полифенолы, способствующие ускорению обмена веществ и расщеплению жировых тканей.

Таким образом, выпивая в день по нескольку чашек чая, человек может без особых усилий сбросить несколько килограммов за месяц, если, конечно, при этом соблюдает умеренность в еде.

vokrugsveta.ru