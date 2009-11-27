Чем пугает искусственное оплодотворение?

Соотношение количества мальчиков и девочек, зачатых путем искусственного оплодотворения оказалось совсем иным чем предусмотрено матерью-природой. Как передает ISRA.com, естественным путем обычно рождается 105 мальчиков на каждые 100 девочек - таким образом компенсируется тот факт, что младенцы мужского пола чаще умирают в первый год жизни.

Однако последние исследования показали, что при искусственном оплодотворении среди младенцев наблюдается обратное соотношение. Как правило, этот метод используют только при мужском бесплодии, связанном с низким качеством семени, однако некоторые клиники назначают искусственное оплодотворение и тогда, когда причина бесплодия пары неясна.

Медики настаивают на том, чтобы производить искусственное оплодотворение только по медицинским показаниям, поскольку чрезмерное увлечение этим способом оплодотворения может привести к далеко идущим последствиям.

newsland.ru