Чай в пакетиках опасен для здоровья

Чай в пакетиках содержит большое количество фторидов, которые имеют опасность для здоровья. Как передают «Новости шоу-бизнеса», к таким выводам пришли вашингтонские ученые из Медицинского колледжа.

Исследования показали, что в пакетированном чае обычной крепости присутствовало 6,5 частей фторидов на миллион, что заметно превышает допустимую концентрацию. Допустимая норма фторидов в питьевой воде составляет 4 части на миллион, в то время как бутылочная минеральная вода не должна содержать более 2,4 частей.

Листья чая накапливают фториды, поступающие из почвы и воды. Пока еще не исследовано, как зависит содержание фторидов от сорта чая и года его сбора, но специалисты намерены заняться этим.

Однако ученые отмечают, что если фториды, которые входят в состав чая, присутствуют в умеренных дозах, то они очень полезны для зубов и укрепляют кости.

rosbalt.ru