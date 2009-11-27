Вследствие осложнений от гриппа и ОРВИ в Украине умерли 414 человек

В Украине по состоянию на 26 ноября количество умерших от гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и т. п.) увеличилось до 414 лиц.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе, за последние сутки умерли 10 человек.

Общее количество лиц, заболевших с начала эпидемии, составляет 1 млн. 751 тыс. 546 лиц; за последние сутки - 34 тыс. 982 человека.

Госпитализированы с начала эпидемии 104 тыс. 332 чел., за последние сутки - 2 тыс. 302 человека.