В Запорожье в больнице от пневмонии скончался мужчина

В Запорожье в больнице скончался мужчина, госпитализированный с диагнозом "пневмония".

Как сообщили УНИАН в Запорожском горуправлении здравоохранения, 49-летний мужчина - сотрудник ОАО "Мотор Сич", умер 25 ноября в реанимационном отделении 9-й горбольницы, куда был госпитализирован с диагнозом "двухстороння пневмония".

По данным медиков, первый раз мужчина обратился к врачам еще 19 ноября - вызвал "скорую помощь", но от госпитализации отказался.

"С 20 по 23 он находился "на больничном" дома, 23 ноября пришел в медучрежедение т.к. необходимо было закрыть или продлить больничный, и был госпитализирован: сделанные анализы показали, что мужчину нужно направлять в реанимацию, но он отказался и был направлен в терапевтическое отделение. В течение суток его состояние было стабильным, даже улучшилось, но 24 произошло резкое ухудшение, и пациента, несмотря на его возражения, доставили в реанимационное отделение 9-й горбольницы г. Запорожье. На следующий день, несмотря на все усилия врачей, он скончался", - сообщили в горуправлении здравоохранения, отметив, что в семье умершего болели еще 2 человека - жена и ребенок, но их состояние "легкое".

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, с начала эпидемии (29 октября) по состоянию на 26 ноября в Запорожской области зарегистрировано 47 тысяч 934 человека, заболевших гриппом или ОРВИ. На сегодняшний день в реанимации находятся 8 заболевших, еще 4 - на искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии из больниц выписано 1206 человек, из них 125 с диагнозами «грипп» или «пневмония».