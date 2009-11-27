Мужчинам полезно спорить и сердиться

Группа исследователей из Стокгольмского университета (Stockholm University), Швеция, выяснила, что мужчины, которые скрывают свое недовольство плохим обращением с ними руководителя или коллег, удваивают риск возникновения сердечного приступа или даже смерти от сердечных заболевания, сообщает Mail Online.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Epidemiology and Community Health». При этом мужчины, которые начинают сердиться и вступают в спор с руководителями и коллегами, значительно меньше рискуют своим здоровьем. Исходно исследование включало и женщин, однако по статистике количество сердечных приступов у женщин было настолько низким, что не позволяло сделать никаких выводов.

В течение 8 лет ученые опрашивали 2700 мужчин о том, каким образом они справляются с конфликтами на работе, независимо от того, с кем это конфликты - с вышестоящими лицами или коллегами. У всех мужчин, участвовавших в исследовании, проверяли их кровяное давление, вес и уровень холестерина.

Для работы были отобраны мужчины, каждому из которых на момент начала исследования был 41 год. К концу исследования у 47 из них случился сердечный приступ или смерть от сердечных заболеваний.

Исследование показало, что мужчины, которые скрывали свое недовольство и просто уходили от конфликта, ничего не говоря, нередко испытывали головную боль или боль в желудке, демонстрировали дурное настроение дома.

Причем те, кто поступал так регулярно, значительно увеличивали тем самым риск возникновения сердечного приступа или смерти. Хотя, как замечают эксперты, фактором риска является не стресс как таковой, а курение или переедание, которыми некоторые люди пытаются с ним бороться.

Впрочем, возможно, последнее не совсем верно. Как ранее выяснили ученые под руководством доктора Петры Арк (Petra Arck) из Charité, Медицинского университета (University of Medicine) Берлина, Германия, и университета МакМастера (McMaster University), Канада, у пациентов, уже страдающих кожными заболеваниями, стресс может активировать иммунные клетки кожи и тем самым вызвать обострение. Кроме того, психологический стресс и беспокойство могут значительно усилить сезонную аллергию и увеличить период ее воздействия.

vokrugsveta.ru