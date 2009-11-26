Мята устраняет боль не хуже анальгина

На протяжении тысяч лет бразильские знахари прописывали больным мяту для лечения самых разнообразных недугов - от головных болей и болей в желудке до простуды и гриппа, сообщает EurekAlert.

Недавно ученым из университета Ньюкасла (Newcastle University), Великобритания, удалось доказать, что растение Hyptis crenata, в народе известное как бразильская мята, действительно обладает болеутоляющими свойствами. Чтобы устранить боль, следует принимать мятный отвар: высушенные листья растения варятся в воде в течение 30 минут. После остывания жидкость надо пить как обычный чай.

Опыты на мышах показали, что отвар мяты действует на животных так же, как синтетический препарат индометацин. Теперь исследователи хотят провести клинические испытания средства, чтобы выяснить, насколько бразильская мята эффективна для устранения болей у человека.

Напомним, что древнеегипетские врачи зачастую делали настойки лекарственных трав на вине. Это самые ранние известные случаи применения спиртосодержащей жидкости в лечебных целях.

То, что в состав египетских снадобий входило вино, было известно и раньше: об этом, в частности, сообщал папирус 1850 г. до н.э., содержащий рецепты лекарственных настоек. Но до настоящего времени ученые не находили следа подобных микстур на стенках древних амфор.

vokrugsveta.ru