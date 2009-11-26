Во вторник снова будут рассматривать вопрос о 1 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины будет инициировать во вторник, 1 декабря, повторное рассмотрение вопроса о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Верховной Раде сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Во вторник мы еще раз этот вопрос будем поднимать. Мы, безусловно, не оставим в покое этот продажный украинский политикум, и мы будем бороться за жизни людей», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодняшним своим решением часть парламента выбила из рук правительства оружие для борьбы с эпидемией гриппа.

«Меня как премьер-министра сегодня Верховная Рада обезоружила в борьбе за подготовку страны к возможной второй волне эпидемии», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это было сознательно сделано по сговору Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Сегодня имеется полный сговор между ЯНУКОВИЧЕМ и ЮЩЕНКО. Они сегодня действуют как одна команда. Вы видите, чтобы хоть когда-нибудь ЮЩЕНКО критиковал ЯНУКОВИЧА, а ЯНУКОВИЧ критиковал ЮЩЕНКО? Да нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, то, что сегодня уже потеряно 20 дней на подготовку ко второй волне эпидемии, является следствием действий Президента и лидера Партии регионов.

«Если хотите избирать дальше именно такую власть, которую вы сегодня увидели в Верховной Раде, то, пожалуйста - для этого как раз президентские выборы дают все основания», - сказала она.

Комментируя ситуацию, возникшую вокруг претензий относительно вакцины, которую предлагает сегодня Всемирная организация здравоохранения, премьер подчеркнула, что ни одна страна мира еще не отказалась от закупки вакцины.

«Сегодня это 40 стран, и почти все страны Европы начали вакцинацию. Вы считаете, что они желают зла своим народам?», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.