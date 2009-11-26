Витамины С и Е спасают мышцы от старения

Западные медики пришли к заключению о том, что прием витаминов Е и С в пожилом возрасте благотворно сказывается на мышечной системе человека.

По словам ученых, указанные витамины способствуют росту ослабевающей мышечной силы, а диета, богатая антиоксидантами, позволит пожилым сохранить высокую мышечную активность и сохранить значительную часть функций мышечных волокон, сообщает CyberSecurity.

"Мышечная система и показатели мышечной силы человека - это одни из самых ярких маркеров старения человека. Первые признаки снижения мышечной активности у людей, как правило, наблюдаются после 40 лет, а к 60 годам активность мышечной системы спадает очень заметно", - говорит Энн Ньюменн, медик из Университета Питтсбурга.

По ее словам, это снижение является одним из основных факторов риска, так как слабеющая мышечная система негативно влияет на все остальные системы организма, в частности костную, когда люди повышают риск переломов костей.

Ранее питтсбругские медики изучали отдельно мышечную активность и влияние на нее изолированных протеинов, как важных элементов поддержания мышц человека. Сейчас ученые занялись изучением связи преимуществ питательных микроэлементов и мышечной системы.

Для этого они исследовали более 2000 человек в возрасте 60-70 лет, чтобы понять их диетические особенности и привычки. Кроме того, врачи исследовали активность мышечной системы, ее общий коэффициент силы на начальном этапе изучения и два года спустя.

В итоге, медики окончательно убедились в благотворном влиянии витаминов С и Е на мышечные волокна, в независимости от пола пациента и его начальных показателей. Сейчас медики пытаются установить оптимальные объемы потребления витаминов в пожилом возрасте для сохранения нормального функционирования мышечной системы.

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