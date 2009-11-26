ВР будет дорабатывать закон о 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом

Верховная Рада Украины направила на доработку закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос был поставлен на голосование перед закрытием внеочередного заседания парламента.

Эта инициатива исходила от фракции БЮТ. Ее поддержал 251 народный депутат из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Поддержали это предложение 151 депутат от БЮТ, 51 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина, двое внефракционных и один депутат от фракции Партии регионов.

Таким образом, документ направлен на доработку в Бюджетный комитет ВР.