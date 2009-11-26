В Великобритании каждый 5-ый ребенок переболел гриппом A/H1N1

Каждый пятый ребенок в Великобритании уже переболел гриппом A/H1N1, но многие из этих детей и их родителей не имеют об этом ни малейшего представления.

Об этом выводе британских ученых написала газета Daily Telegraph, сообщает NEWSru.

Недавние анализы крови, взятые у населения Соединенного Королевства в ходе медосмотров, показали, что новым вирусом в период первой вспышки инфекции ранее в этом году заразилось гораздо больше людей, чем было принято полагать.

В ряде районов Великобритании, в частности в Лондоне, специалисты Агентства по здравоохранению после прохождения летнего пика заболеваемости выявили антитела к гриппу A/H1N1 в крови каждого третьего ребенка. Это означает, что они уже перенесли болезнь.

В масштабах всей страны антитела к новому вирусу за это время приобрел каждый пятый маленький британец. Медики предполагают, что примерно у половины из них заболевание, вызванное гриппом A/H1N1, прошло без симптомов.