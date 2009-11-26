На Волыни руководители двух медучреждений расхищали деньги

На Волыни налоговики разоблачили предпринимателя и должностных лиц двух медицинских учреждений, которых подозревают в хищении бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Управления налоговой милиции ГНА в Волынской области, уголовное дело в отношении частного предпринимателя налоговики возбудили по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) еще несколько месяцев назад. Предварительно правоохранители задокументировали и остановили деятельность конвертационного центра с оборотом средств 3,6 млн. грн., инициатором создания которого был этот бизнесмен.

Позже, анализируя материалы дела, сотрудники налоговой милиции выяснили, что именно через этого частного предпринимателя два медицинских учреждения области заказывали услуги за средства государства, завышая при этом их стоимость. На счет предпринимателя два медицинских учреждения перечислили 451 тыс. грн. государственных средств.

Как свидетельствуют материалы дела, потом средства конвертировались предпринимателем в наличность. Разница между завышенной и обычной стоимостью услуг возвращалась должностным лицам. Факт хищения бюджетных средств очевиден, однако окончательно это выяснится в ходе последующей проверки, отмечают налоговики.