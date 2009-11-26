Днепропетровщина получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

Больницы Днепропетровской области по централизованным поставкам от Министерства здравоохранения Украины дополнительно получили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 1,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

До начала эпидемии гриппа и ОРВИ в лечебно-профилактических заведениях области работало 47 таких аппаратов. Теперь все базовые областные больницы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции. В целом в регионе функционирует 334 единицы наркозно-дыхательного оборудования.

С начала эпидемии от Минздрава Украины передан в резерв лечебно-профилактических заведений области противовирусный препарат „Тамифлю” на общую сумму около 1,7 млн. грн. Кроме того, для лечения больных получено медикаментов на сумму более 508 тыс. грн.

Одновременно Днепропетровская область за счет средств резервного фонда, выделенных Минздраву Украины правительством на проведение мер по преодолению эпидемии, получила 19,064 млн. грн.