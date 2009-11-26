В России от всех видов гриппа умерли не более 600 человек
С начала года
В России с начала 2009 года от всех видов гриппа, включая A/H1N1, умерли не более 600 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Москве сообщила министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна ГОЛИКОВА.
«Смертность от всех видов гриппа не превышает 600 человек накопленным итогом с начала года», - сказала Т.ГОЛИКОВА.
По ее словам, на данный момент в России зарегистрировано 11 тыс. 633 случая гриппа A/H1N1.
«Доминирующим в структуре заболеваемости гриппом и ОРВИ является вирус гриппа H1N1», - сказала она.
По словам Т.ГОЛИКОВОЙ, в структуре смертности от гриппа и ОРВИ число летальных исходов именно от гриппа не превышает 0,2%.
Также министр отметила, что международные эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости гриппом A/H1N1. В частности, в тех странах, где эпидемия нового гриппа началась раньше, эта волна уже пришла.
По ее словам, в России традиционно пик сезонной заболеваемости гриппом приходится на конец февраля - начало марта.
«Как поведет себя ситуация, сейчас предполагать достаточно сложно. Думаю, где-то к концу декабря мы сможем эту ситуацию отследить», - сказала Т.ГОЛИКОВА.
Она также сообщила, что от гриппа А/H1N1 уже привито около 70 тыс. россиян.