В России от всех видов гриппа умерли не более 600 человек

В России с начала 2009 года от всех видов гриппа, включая A/H1N1, умерли не более 600 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Москве сообщила министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна ГОЛИКОВА.

«Смертность от всех видов гриппа не превышает 600 человек накопленным итогом с начала года», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

По ее словам, на данный момент в России зарегистрировано 11 тыс. 633 случая гриппа A/H1N1.

«Доминирующим в структуре заболеваемости гриппом и ОРВИ является вирус гриппа H1N1», - сказала она.

По словам Т.ГОЛИКОВОЙ, в структуре смертности от гриппа и ОРВИ число летальных исходов именно от гриппа не превышает 0,2%.

Также министр отметила, что международные эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости гриппом A/H1N1. В частности, в тех странах, где эпидемия нового гриппа началась раньше, эта волна уже пришла.

По ее словам, в России традиционно пик сезонной заболеваемости гриппом приходится на конец февраля - начало марта.

«Как поведет себя ситуация, сейчас предполагать достаточно сложно. Думаю, где-то к концу декабря мы сможем эту ситуацию отследить», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Она также сообщила, что от гриппа А/H1N1 уже привито около 70 тыс. россиян.