Минздрав предоставит информацию о вакцине от пандемического гриппа

Министерство здравоохранения в ближайшее время предоставит информацию об определении вакцины, которую будут применять в Украине против пандемического гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, учитывая многочисленные сообщения, которые приводят некорректную информацию относительно определения поставщиков вакцины против пандемического гриппа, которую Всемирная организация здравоохранения предоставит Украине в виде гуманитарной помощи, министерство информирует, что во время рабочей встречи руководства профильного министерства с экспертами ВОЗ, на вопрос, какую именно вакцину может получить Украина, директор Программ по здравоохранению ЕРБ ВОЗ Недрет ЭМИРОГЛУ подчеркнула, что вакцина, из которой формируется резерв гуманитарной помощи ВОЗ, поступает от разных поставщиков. Если вакцина отвечает требованиям ВОЗ, то не имеет значения, кто именно является производителем. К тому же, перечень государств, которые ожидают гуманитарной помощи, довольно большой, а поставки происходят в определенной последовательности, в зависимости от поступления вакцин.

Сегодня в Украине проходят процесс регистрации две вакцины - канадского и российского производства. Однако это не является свидетельством того, что вакцины именно этих производителей будут применяться для массовой вакцинации в Украине. Информацию об определении вакцины, которую будут использовать в Украине против пандемического гриппа, Минздрав Украины предоставит в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОО Ната МЕНАБДЕ заявила, что Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, которая позволит сделать прививку около 10% населения.

Сегодня, 25 ноября, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что пандемическая вакцина, полученная от ВОЗ в виде гуманитарной помощи, не будет использоваться в Украине без проведения национальной процедуры регистрации.