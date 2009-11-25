Украина - лидер по ВИЧ-инфекции среди стран Европы и бывшего СССР

Украина имеет самый высокий показатель распространения ВИЧ-инфекции среди всех стран Европы и стран бывшего СССР.

Об этом заявила координатор объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине Анна ШАКАРИШВИЛИ в интервью «Немецкой волне».

Она отметила, что ООН беспокоит, что, несмотря на общее замедление распространения ВИЧ-инфекции в мире, в Восточной Европе и Центральной Азии показатель распространения ВИЧ продолжает расти. По ее словам, в частности, в России и Украине зафиксировано 90% всех случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в этом регионе.

А.ШАКАРИШВИЛИ отметила, что «в Украине такие тенденции: продолжается рост количества новых случаев». По ее словам, Украина «имеет самое высокое распространение ВИЧ-инфекции среди всех стран Европы и стран бывшего СССР». Эксперт заметила, что ООН тщательным образом следит за тем, как страна проводит профилактическую работу по предотвращению распространения ВИЧ, а также лечит больных ВИЧ/СПИД.

А.ШАКАРИШВИЛИ сказала, что «рост эпидемии ВИЧ связан, несмотря на правильное вмешательство государства, с тем, что этих целеустремленных программ не хватает”. “Поэтому, пока не будет программ, направленных на тех, кто употребляет наркотики, - на секс-работников, мужчин, имеющих секс с мужчинами, - так трудно будет остановить эпидемию», - отметила она. По ее словам, ООН рекомендует Украине повысить качество и спектр мер, направленных на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых категорий населения, расширить профилактические программы по изменения полового поведения и активнее направлять на борьбу с эпидемией ВИЧ финансовые ресурсы не только от международных доноров, но и национальные средства.

В докладе объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) отмечается, что в мире от СПИДа умерли уже свыше 25 млн. человек. За последние восемь лет в мире количество случаев инфицирования ВИЧ снизилась на 17%.