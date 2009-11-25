Более 40% украинцев считают эпидемию гриппа политическим ходом

40,3% украинцев считают эпидемию гриппа и ОРВИ политическим ходом с целью отвлечь внимание людей от более важных проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам генеральный директор «ФОМ-Украина» Александр БУХАЛОВ.

Согласно опросу, представленному сегодня А.БУХАЛОВЫМ, 25,6% респондентов считают эпидемию 2009 года обычной сезонной ситуацией, 21,7% - обычной сезонной ситуацией в условиях неподготовленности власти к ней, 9,2% - эпидемией гриппа в Украине. Затруднились ответить 2,8% опрошенных.

При этом, согласно опросу, 60,8% считают, что в связи с распространением гриппа в Украине существует паника, в то время 39,2% такой паники не видят.

Из тех, кто считает, что паника есть, 50% уверены, что она связана с нагнетанием ситуации в СМИ, 22,4% - паникой представителей власти, 16,5% - отсутствием лекарств в аптеках, 7,5% - искусственно созданной политиками паникой, 5,7% - высокой смертностью среди заболевших простудными заболеваниями. Слухи, дезинформированность населения – 2,4%.

Кроме того, исследование проводилось относительно вопроса, кому из украинских политиков более всего выгодна паника среди населения. 37,2% опрошенных назвали таким политиком Юлию ТИМОШЕНКО, 15,4% - Виктора ЮЩЕНКО, 8,7% - Виктора ЯНУКОВИЧА, 0,6% - Арсения ЯЦЕНЮКА, 0,9% - Владимира ЛИТВИНА. При этом 23,1% ответили, что паника выгодна всем, 0,7% заявили, что выгодна бизнес-структурам, 0,3% - Партии регионов без уточнения фамилий и 0,2% - правительству. Никому не выгодно – 3,9% опрошенных.

Опрос проводился 18-19 ноября 2009 года методом телефонного опроса. Были опрошены 1 тыс. респондентов в 85 городах Украины, население которых превышает 100 тыс. человек. Ошибка выборки составляет плюс-минус 3,2%.