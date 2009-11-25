Пандемическая вакцина не будет использоваться без регистрации

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что пандемическая вакцина, полученная от Всемирной организации здравоохранения в виде гуманитарной помощи, не будет использоваться в Украине без проведения национальной процедуры регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«У нас, если помните, были некоторые проблемы с вакциной, которую ввозили, хотя доказали в судебном порядке, что преквалификация ВОЗ является юридически правильной. Сегодня я внес по поручению премьер-министра проект распоряжения о некотором упрощении, но без процедуры регистрации просто ввозить вакцину мы не будем», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр пояснил эту позицию тем, что государство, принимая решение о ввозе вакцины, предоставляет гарантии гражданам, которые будут вакцинироваться.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ заявила, что Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, что позволит сделать прививки около 10% населения.