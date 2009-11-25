Изучают возможности производства вакцин в Украине

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ инициирует создание рабочей группы по изучению возможности производства вакцин в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я предложил рассмотреть вопрос (на заседании правительства) по созданию рабочей группы по вынесению программы «Укрвакцина», то есть по изготовлению своей вакцины», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр сообщил, что в состав группы планируется включить представителей Национальной академии наук, Министерства здравоохранения, Министерства экономики и Министерства финансов.

По мнению В.КНЯЗЕВИЧА, производство собственных вакцин является инвестиционно привлекательным проектом.

«Все органы должны дать ответ – если мы идем на производство вакцины, то каким путем и за счет каких средств. Мы понимаем, что эта вакцина должна быть качественной и конкурировать с другими производителями», - добавил он.