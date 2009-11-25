Князевич рассчитывает на выделение 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ рассчитывает, что Верховная Рада преодолеет вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я абсолютно заинтересован в средствах для системы здравоохранения и в том миллиарде гривен, который должен поступить в систему здравоохранения. Если мы говорим об этом конкретном политизированном миллиарде, то я надеюсь, что все депутаты проголосуют», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

При этом министр отметил, что в настоящее время в отрасли существует проблема с возмещением средств на выплату заработной платы медицинским работникам, а также с недостатком средств на восстановление сети интенсивной терапии.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что министерство готово предоставить народным депутатам полный перечень мероприятий, которые планируется реализовать за счет 1 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября на заседании межведомственной комиссии по вопросам расследования коррупционных действий при закупке за госсредства медицинского оборудования и лекарств в 2007-2009 годах В.КНЯЗЕВИЧ заявил, что кампания по проверке госзакупок в медицинской сфере парализует работу ведомства.

«Если мы хотим навести порядок, мы должны на перспективу нарисовать систему, которая должна работать, – это государственный заказ. А если мы хотим создать только репрессии – не вопрос, я могу завтра выйти в Верховную Раду с заявлением об отказе от миллиарда», – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Справка УНИАН. 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. Распорядителем этих средств определено Министерство здравоохранения.

16 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой. Он считает, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

24 ноября народный депутат из фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН высказала мнение, что на внеочередном заседании Верховной Рады 26 ноября депутаты от ПР, скорее всего, не будут голосовать за преодоление вето Президента Украины на это закон.

Сегодня один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что ПР хочет получить от правительства проект постановления о том, на какие именно нужды будет использован 1 млрд. грн., которые Кабинет министров хочет получить на борьбу с гриппом.