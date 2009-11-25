Кабмин выделил 100 млн. грн. на экстренную медицину

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение о выделении 100 млн. грн. из Стабилизационного фонда на финансирование экстренной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня принято решение о выделении из Стабилизационного фонда 100 млн. на финансирование отделений неотложной помощи по программе «Экстренная медицина», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.