Создадут рабочую группу для реформирования здравоохранения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство утвердит состав специальной рабочей группы, которая начнет работать над комплексным реформированием системы здравоохранения.

Об этом идет речь в обращении Ю.ТИМОШЕНКО по поводу эпидемической ситуации, текст которого обнародован на Правительственном портале.

По словам премьер-министра, в состав группы войдут высокопрофессиональные представители системы здравоохранения Украины.

“Все необходимые реформы будем проводить безотлагательно”, – заверила премьер-министр, говоря о реформировании системы медицины в стране.

“Мы догоним бездарно потерянное за восемнадцать лет время, реформируем систему охраны здоровья, как и все другие сферы нашей жизни”, – говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отмечает, что мировая пандемия гриппа – это не “политическая выдумка, а жестокая реальность”, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, коснулась почти всех стран.

Что же касается ситуации с эпидемией гриппа конкретно в Украине, то, по убеждению главы правительства, на сегодня ситуация стабилизировалась и эпидемия пошла на спад.

“Угрозы пандемии в Украине нет. На прошлой неделе зафиксирована самая низкая заболеваемость с начала эпидемии. Нам удалось остановить грипп”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заверила, что сделает все, чтобы украинцы были заранее готовы к возможным последующим волнам эпидемии.