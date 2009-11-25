В Закарпатье заболеваемость гриппом уменьшилась в 5 раз

В Закарпатье в последние дни уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшился в среднем в пять раз по сравнению с пиковым периодом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила главный врач Закарпатской санитарно-эпидемиологической станции Вера ЧИЖ.

По ее словам, за период эпидосложнения в медицинские учреждения Закарпатской области обратились 53 тыс. 327 человек, из них 22 тыс. 862 – дети.

«На сегодня уже выписаны 2 тыс. 694 человек, в том числе 1 тыс. 325 маленьких закарпатцев», – отметила В. ЧИЖ.

Она также прибавила, что на протяжении последней недели в области фиксируется умеренное снижение ежедневного количества больных.

«Динамика ежедневных обращений в заведения здравоохранения от начала эпидемии свидетельствует, что по сравнению с периодом, когда регистрировалась наивысшая заболеваемость (1-3 ноября), последними днями количество больных сократилось в среднем в пять раз», – сказала главный государственный санитарный врач области.

Несмотря на все это, по словам санэпидемиологов, показатель заболеваемости в регионе все еще высок: превышает эпидпорог в 2,3 раза.