Помогите маленькой Вике услышать звуки мира!

Гончар Виктории - два года. Родилась она нормальным, здоровым ребенком. В возрасте семи месяцев родители обратили внимание, что она не реагирует на свое имя и на звуки. Сразу же обратились в Киевский институт отоларингологии им. проф. Коломийченко, где поставили диагноз: СЕНСОНЕВРАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ 3-Й СТЕПЕНИПРАВОГО УХА И ГЛУХОТА 4-Й СТЕПЕНИ

ЛЕВОГО УХА. Для того, чтобы девочка могла нормально развиваться и разговаривать нужна операция покохлеарной имплантации левого уха. Стоимость операции 28 тыс. ЕВРО. Эту операцию нужно провести ребенку до достижения трехлетнего возраста. Общая сумма лечения составляет 28 000 евро (имеется официальный документ из больницы). На данный момент собрано чуть больше 1000 евро, добровольных пожертвований.

Ежедневно сквозь каждого из нас проходят миллионы звуков, для нас это обыденность слышать голоса близких нам людей..пение птиц, журчание дождя. Ребенок находиться в кромешной тишине, она не знает как звучит мамин голос, она не слышит как приятно засыпать под мамину колыбельную...РЕБЕНОК НЕ СЛЫШИТ НИЧЕГО!!! Пока не упущено это драгоценное время, пока есть шанс. Давайте поможем собрать неподъемную для родителей сумму. Сайт в Интернете, посвященный Вике Гончар - viktoriya-help.ucoz.ru

Родители благодарны за любую помощь!

Телефон мамы Вики (Гончар Наталья) 0509492572

Волонтер Ирина Коломоец телефон: 0500641086 irina_pv@mail.ru