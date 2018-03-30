Грустная история одного отечественного противоракового препарата

Судьба изобретений бывает не менее сложной и драматичной, чем жизненный путь их талантливых творцов. Уже несколько десятилетий один противоопухолевый препарат, как и ряд других лечебных и оздоровительных средств, разработанных группой украинских ученых и специалистов во главе с кандидатом медицинских наук Анатолием Потопальским, не может преодолеть путь к больным. Невероятно, однако процедура получения разрешения на внедрение в клиническую практику препаратов, которые могли бы стать настоящим спасением для многих людей с онкопатологиями и другими тяжелыми заболеваниями, в частности вирусного происхождения, иммунодефицитными состояниями, растянулась на долгие годы. Между тем тысячи и тысячи наших соотечественников так и не дождались спасительных лекарств...

Анатолий Иванович Потопальский работает в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины, где заведует лабораторией модификации структуры биологически активных веществ. В этом широко известном академическом институте, возглавляемом академиком Анной Ельской, на протяжении трех десятилетий осуществляется фундаментальная разработка очень перспективного для будущего человечества направления — молекулярно-генетического оздоровления человека и окружающей среды. Только простой перечень достижений ученых в этой сфере может занять много места, потому приведу лишь несколько примеров. Так, в институте создан целый комплекс лечебных средств от тяжелых болезней (людей, животных, птиц, пчел, рыб, а также растений), которые не имеют аналогов в мировой практике. На основе разработанной А.Потопальским технологии безвекторной передачи наследственной информации создано более двух десятков принципиально новых оригинальных видов, форм и сортов злаков, фруктовых и овощных растений. Они не болеют, неприхотливы, дают значительно более высокие, чем обычные сорта, урожаи на тощих, засоленных почвах, в засушливых условиях да еще и улучшают состояние окружающей среды. В средствах массовой информации немало рассказывалось о научно-исследовательском участке и оранжерее А.Потопальского, где можно увидеть настоящие чудеса, как, например, огромный — то ли овощ, то ли фрукт — кавбуз (гибрид «кавуна» и «гарбуза» (укр.). В нем имеется высокое содержание фруктозы, каротина, много других питательных веществ, кроме того, кавбуз обладает превосходными вкусовыми качествами. Еще одно чудо — дендропарк, который находится на родине Анатолия Ивановича в селе Ходаки Коростеньского района Житомирской области. Ученый создал также комплекс лечебно-оздоровительных фиточаев, рекомендованных для профилактики новообразований. Все это заслуживает отдельного рассказа, сейчас же речь идет о лекарствах, которых с нетерпением ждут тяжелобольные, а их недоступность обрастает в народе домыслами и легендами. Впрочем, оснований для этого достаточно.

Открытия даются людям одержимым. Идея создания препарата против рака не давала покоя Анатолию Потопальскому еще с тех времен, когда работал фельдшером в селе. Каких только человеческих страданий не насмотрелся!.. В годы учебы в мединституте увлекся научными поисками. Молодому исследователю посчастливилось создать оригинальный противоопухолевый препарат, результаты клинических исследований которого со временем превзошли все ожидания. Молодого ученого поддержали старшие коллеги, при Львовском мединституте была создана специальная лаборатория. В ней под руководством А.Потопальского стали работать врачи, фармацевты, химики, ботаники и инженеры, на местном фармпредприятии наладили производство препарата для клинических исследований.

В 1969 году «способ получения соединений тиофосфамида с алкалоидами чистотела большого» был запатентован, однако в регистрации препарату отказали. Судьбу внедрения его в медицину решала Москва, которая не шла на широкое признание изобретения. Как известно, в те времена разработка противораковых и противовирусных препаратов происходила в условиях суровой секретности. Между тем препарат все больше заявлял о своей высокой эффективности и, что очень важно, нетоксичности. После проведенных отечественными онкологами клинических исследований препарат был рекомендован для лечения больных.

Препарат буквально поставил на ноги брата соратника Анатолия по совместным исследованиям Василия Новицкого — Владимира, больного саркомой. Кстати, после этого он прожил еще тридцать лет. Коллеги попросили Анатолия Ивановича помочь женщине, сотруднице одного научного учреждения, страдавшей раком матки. Она уже была прикована к постели — метастазы охватили позвоночник. После инъекций женщина... появилась на работе. Еще одним спасенным стал редактор польского католического издания, который неизвестно как узнал об изобретении Потопальского. Правда, ему суждено было сыграть негативную роль в дальнейшей судьбе препарата, хотя действовал человек совершенно с благими намерениями. О своем выздоровлении после лечения украинским препаратом он сообщил в двух польских периодических изданиях, более того — иллюстрируя текст фотоснимками. После этого посыпались предложения и запросы из разных стран. Прибыв в Украину, поляк решил лично убедить украинского министра в эффективности препарата, для наглядности даже выставил в министерской приемной свои статьи и фотографии, однако нарушителя покоя советского здравоохранительного ведомства мягко, но настойчиво выставили за порог. В тот же день в рабочих кабинетах А.Потопальского и тех, кто с ним работал, провели обыск, изъяв все, что содержало хотя бы упоминание о препарате, некоторых предупредили о «несоответствии», другие уволились сами. В середине 70-х годов инженер-электронщик Василий Новицкий, женившись на австрийке, эмигрировал в Вену. Там он создал частный институт рака, на собственной фармакологической фирме наладил производство другого противоракового препарата. Любопытно, что зарубежный аналог, который, как считают специалисты, менее эффективен по сравнению с отечественным оригинальным препаратом, был зарегистрирован в Украине в очень короткие сроки. Между тем предложение автора А.Потопальского об одновременном утверждении обоих вариантов препарата на основе алкалоидов чистотела бывшее руководство Фармкомитета проигнорировало, несмотря на то что амитозин еще раньше прошел клинические испытания. Взамен назначили (без какого-либо финансирования) дополнительные ограниченные клинические испытания украинского препарата, которые были успешно проведены автором и Институтом оздоровления и возрождения народов Украины на базе онкологического института и специализированных учреждений страны в 1999 – 2001 гг. Препарат был рекомендован для широкого применения в медицине.

Разрешенный в Украине зарубежный аналог оригинального отечественного препарата чрезвычайно дорогой (10—15 тыс. долл. за один полный курс лечения, а их должно быть не менее трех), тогда как отечественный препарат значительно эффективнее и дешевле. Он изучен с применением самых современных методов экспериментальных и клинических исследований, и, по мнению авторитетных ученых, есть все основания утвердить его как противоопухолевое, иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Несколько лет назад зарубежные коллеги выдвинули группу украинских ученых, разработавших препарат, — Анатолия Потопальского, Василия Новицкого и львовского химика Марию Олиевскую на соискание Нобелевской премии. Правда, тогда престижной международной награды была удостоена другая работа. Однако существует мнение, что синтез украинского препарата — открытие эпохальное, и признание разработки украинских ученых — вопрос времени. Кстати, Для Анатолия Ивановича и его коллег октябрь был отмечен круглой датой — 50-летним юбилеем препарата.

Мягко говоря, парадоксально: сегодня наше правительство расходует огромные средства на закупку чужеземных лекарственных препаратов, в частности противовирусных, с сомнительной эффективностью, тогда как у нас есть немало собственных испытанных разработок, стоит только наладить их производство. Так чего нам не хватает?..

zn.ua