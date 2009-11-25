Канадская вакцина от свиного гриппа вызывает аллергию

Власти шести канадских провинций из тринадцати отозвали вакцину против свиного гриппа производства компании GlaxoSmithKline (GSK) из-за сильной аллергической реакции, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Несмотря на это, представитель ВОЗ Томас Эбрахэм (Thomas Abraham) призывает людей не относиться к данным препаратам с предубеждением и не меняет рекомендаций относительно данных медикаментов.

Как сообщает Canada.com, сильная аллергическая реакция наблюдается у шести человек. Их состояние в настоящее время оценивается, как стабильное. Также стало известно, что властями отозваны 172 тысячи доз вакцины.

Представитель медицинского департамента провинции Манитоба заявил, что ждет увеличения числа проявления аллергии. По его словам, в регион было поставлено 63 тысяч доз медикамента, и лишь 930 из них остались в больницах.

Как ранее сообщал BFM.ru, Число лабораторно подтвержденных случаев заражения гриппом А/H1N1 в мире по состоянию на 15 ноября превысило 525 тысяч человек, 6,75 тысячи заболевших скончались.

bfm.ru