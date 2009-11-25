В вузах Киева вводится 2-недельный масочный режим

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия приняла решение о введении с завтрашнего дня в высших учебных заведениях столицы двухнедельного масочного режима с целью предотвращения распространения среди студентов заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя столичной горгосадминистрации Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

«В связи с возобновлением занятий в вузах, в Киев возвращаются студенты из других регионов, в которых зафиксировано превышение эпидемического порога. Необходимо ввести в высших учебных заведениях двухнедельный масочный режим, а также обеспечить проведение влажной уборки и соблюдение температурного режима как в корпусах учебных заведений, так и в общежитиях, где проживают студенты”, - прокомментировала решение И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Такие мероприятия, по ее словам, помогут предотвратить распространение заболеваемости среди студентов и обеспечат соблюдение надлежащего санитарно-гигиенического уровня в высших учебных заведениях.

Также, согласно решению чрезвычайной комиссии, все заведения торговли и общественного питания столицы должны продолжать соблюдать масочный режим.

В то же время, как информирует пресс-служба мэрии, с 25 ноября все лечебно-профилактические учреждения Киева переводятся на обычный режим работы.