В Запорожье врачи роддома продавали бесплатные лекарства

В Запорожье врачи роддома на протяжении трех лет продавали родителям новорожденных лекарства, необходимые для открытия легких, которые были закуплены за бюджетные средства и должны были предоставляться детям бесплатно.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, схему торговли бесплатными медпрепаратами в роддоме обнарудили сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью.

"С 2007 года в Запорожье действует программа "Бесплатные роды", которой предусмотрено за счет средств местного бюджета предоставление неотложной медпомощи при родах матери и ребенку, а так же помощи новорожденным с определенными паталогиями. В рамках данной программы Запорожским горуправлением здравоохранения в 2007-2009 г.г. было закуплено для роддома №5 около 150 флаконов препарата "Куросурф", который используется для введения в организм преждевременно рожденного ребенка с целью стимуляции открытия легких. Это позволило полностью обеспечить медучреждение данным препаратом, тем не менее должностные лица роддома требовали от родителей покупать "Куросурф", цена 1 флакона которого в 2007 году составляла около 3 тыс. грн., а сейчас достигла 6 тыс. грн., за собственные средства", - сообщили в ЦОС.

При этом, как установлено сотрудниками милиции, несмотря на то, что данный медпрепарат вводится новорожденному в первые часы жизни и, как правило, только один раз, родителям предлагалось приобретать до 6 флаконов препарата, что мотивировалось тем, что одного флакона не хватило и есть необходимость в повторном введении препарата.

На сегодняшний день действия должностных лиц роддома квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц). Ведется следствие.