Президент призывает ВР к профессионализму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает парламент действовать профессионально при повторном рассмотрении изменений в Госбюджет-2009, которые предусматривают выделение 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Прилуках Черниговской области.

«Я призываю парламент действовать профессионально и не обращаться к печати национальных денег», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, НБУ не в состоянии направить 1 млрд. грн. на эти цели из своей прибыли, которая прогнозируется на уровне 690 млн. грн. по итогам 10 месяцев работы банка. Кроме того, отметил Президент, прибыли НБУ можно распределять только после завершения года – следовательно в случае принятия указанного закона НБУ будет вынужден прибегнуть к эмиссии. «Это неправильное экономическое решение, абсолютно политизированное, которое приведет к дестабилизации цен, денег, только чтобы «прикрыть» бездарную правительственную политику», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что в экономической истории Украины уже был прецедент, когда бесконтрольная эмиссия НБУ привела к невиданным в Европе и Азии темпам инфляции в Украине.

«Когда премьер-министр не может обеспечить контроль над государственными финансами, не может выполнить бюджет и через манипуляции проводит политику финансовой дестабилизации», – сказал Президент о правительственных инициативах относительно финансирования противоэпидемических мероприятий, Евро-2012 за счет прибыли НБУ. Поэтому он возложил на премьер-министра ответственность за финансовые последствия таких решений.

В этом контексте Президент прокомментировал последние заявления правительственных чиновников относительно необходимости усиления правительственного влияния на работу Нацбанка. Он считает недопустимым превращение НБУ в «филиал» Министерства финансов или правительства.

«Национальный банк не отвечает за грипп, за расчеты за российский газ – это не его миссия. НБУ отвечает за то, что в начале и в конце года гривня должна быть по стабильности неизменной. Это является миссией Национального банка», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО, напомнив, что закон о НБУ предусматривает независимый статус этого института.

“Возвращаться сегодня снова к филиалу премьер-министра или Министерства финансов – это второй раз наступить на грабли, которые принесли украинской нации крупнейшую с 1950 года инфляцию в Европе и Азии», – сказал также Президент.

Он выразил надежду, что такие некомпетентные инициативы премьера и министра экономики не найдут поддержки.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За этот закон проголосовал 401 народный депутат.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “ неоткуда взять” эти деньги.

Глава государства отметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент вернул со своими предложениями Закон “О внесении изменений в Закон Украины “ О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Сегодня, 24 ноября, народный депутат от фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН высказала мнение, что на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в четверг, 26 ноября, депутаты ПР, скорее всего, не будут голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.