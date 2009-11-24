В Луганской области против гриппа привито почти 5 тыс. человек

В Луганской области на сегодняшний день против гриппа привито 4 тыс. 983 человек, в том числе 1 тыс. 248 медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в облгосадминистрации сообщил Главный санитарный врач Луганской области Анатолий ДОКАШЕНКО.

По его словам, в области создано свыше тысячи кабинетов для прививок. Министерству здравоохранения область заказала 1 млн. доз вакцины. Еще 40 тыс. доз вакцины облгосадминистрация закупает за свои собственные ресурсы. В аптечной сети области на сегодняшний день в наличии есть 13 тыс. доз вакцины против гриппа.

А.ДОКАШЕНКО прогнозирует, что на территории области на протяжении декабря будет наблюдаться снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. В конце января - в начале февраля 2010 года ожидается вторая волна эпидемии гриппа, пик которой придется на середину февраля, сообщил он.

В период эпидемии - с 29 октября по 20 ноября текущего года – гриппом и ОРВИ заболело 48 тыс. 195 жителей Луганской области. В лечебных учреждениях прошли лечение 2 тыс. 750 человек. На сегодняшний день из больниц выписано 1917 человек. Среди них - 437 с диагнозом грипп, пневмония.

Вирусологические исследования материалов проведены от 150 больных гриппом и пневмонией. Кроме этого, материалы от 7 больных переданы на исследование в Центральную СЭС Минздрава Украины для лабораторного исследования на калифорнийский грипп.

На территории области за время первой волны эпидемии от гриппа «В» умерла одна женщина, которая в больницу не обращалась 9 суток.