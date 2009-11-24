Смерть школьника из Краматорска в 2008 г. не связана с вакцинацией

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в результате расследования не установили причинно-следственной связи между смертью школьника из Краматорска и его вакцинацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Это было очень тщательное расследование, и все наши данные не подтвердили связи. Но все это привело к персональному должностному наказанию определенных лиц, которые принимали решение», - сказала Н.МЕНАБДЕ.

В то же время, по ее словам, эта история привела к снижению эффективности вакцинации и уровня доверия к ней. «Это неэффективный путь, и все это работает на руку антивакцинальной кампании», - считает она.

По мнению Н.МЕНАБДЕ, прежде чем приступать к процессу иммунизации населения, Украине необходимо «закрыть эту историю». «Прошлогодняя история не закрыта, и для того, чтобы можно было переходить к вакцинации, если будет принято такое решение, без старых долгов, которые тянутся сзади, необходимо предпринять меры, чтобы закрыть эту историю и не возникало других вопросов», - добавила она.

Представитель ВОЗ добавила, что история со смертью школьника из Краматорска также отразилась на желании производителей вакцин работать с Украиной. «Уже у некоторых производителей появилось опасение относительно поставок вакцин и лекарств в Украину. У них уже нет большого желания поставлять вакцины в Украину, если эта вакцина при поставках получает риск на уничтожение целой партии, что очень сильно дискредитирует производителя. Это тоже последствия прошлогодней истории», - пояснила представитель ВОЗ.

«Необходимо очень осторожно управлять всей этой ситуацией, и мы готовы предоставить любую техническую помощь и советы», - подчеркнула Н.МЕНАБДЕ.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко после прививки от кори и краснухи умер в реанимации.

Черех несколько дней Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

Комиссия Минздрава пришла к выводу, что “прямая причинно-следственная связь” между проведенной вакцинацией от кори и краснухи А.Тищенко и наступлением его смерти «не установлена».