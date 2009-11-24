В Волынской области от пневмонии умерли 17 человек

В Волынской области с начала эпидемии гриппа и ОРВИ от пневмонии умерли 17 человек. Двое из них - 23 и 21 ноября – жители Нововолынска, молодой мужчина и пожилая женщина. Перед тем от пневмонии умерла роженица из Луцкого района, которой сделали кесарево сечение, состояние ребенка удовлетворительное.

Как проинформировали сегодня в управлении здравоохранения Волынской ОГА, в целом ситуация в области стабилизировалась. За последние сутки к медикам с жалобами на симптомы гриппа и ОРВИ обратились 475 человек, из них 302 детей и 173 взрослых, госпитализированы 40 человек.

В целом с начала эпидемии к медикам обратились около 60 тысяч человек, в двух случаях подтвержден диагноз грипп А/Н1N1.