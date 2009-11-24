В Донецкой области - 18 заболевших гриппом A/H1N1

В Донецкой области за истекшие сутки число заболевших гриппом A/H1N1 увеличилось еще на 6 и сейчас составляет 18 человек.

Как сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА, за сутки в области зарегистрировано 2082 новых обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями, гриппом и их осложнениями. С начала эпидемии (30 октября 2009 года) общее количество заболевших составило 95 тыс. 387 случаев, в том числе детей до 18 лет – 35 тыс. 732 человека. «Стационарное лечение получили 5 тыс. 183 больных, из них выписаны по выздоровлению – 4 тыс. 317 человек», - сказала Л.ГУСЕВА.

Она также сообщила, что за сутки умерли с диагнозом «пневмония» еще трое взрослых, и таким образом общее число умерших с таким диагнозом с начала эпидемии составляет 23 человека, в том числе трое детей. Секционный материал исследуется в Центральной СЭС г. Киева.

Одновременно Л.ГУСЕВА констатировала, что в области продолжается сокращение заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая ниже на 33% по сравнению с предыдущей неделей и на 24% - от уровня эпидемического порога.

И.о. главного санврача области напомнила, что в связи с улучшением эпидемической ситуации в регионе возобновлена работа учебно-воспитательных учреждений, за исключением городов Красноармейск и Димитров, где ограничительные мероприятия в детских дошкольных учреждениях продлены до 25 и 26 ноября соответственно.