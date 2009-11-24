В Севастополе ОРВИ и гриппом заболело 7 тыс. 198 человек

В Севастополе с 29 октября, с момента начала наблюдения, ОРВИ и гриппом заболело 7 тыс. 198 человек, 334 больных было госпитализировано, из которых 280 уже выписано. Зафиксирован один летальный случай (36-летний мужчина умер от пневмонии вследствие осложнения сезонного гриппа типа В).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления охраны здоровья городской госадминистрации Виктор ПОЛОГОВ на совещании в горгосадминистрации. По оценке начальника управления, прошедшая неделя в городе характеризуется как относительно благополучная. «В среднем за сутки в лечебные заведения обращалось 250-270 человек. На сегодня показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составляет 36,9 человек на 10 тысяч населения, что характерно для показателей июня-июля», - сказал он. Вместе с тем, как отметил В.ПОЛОГОВ, «мы все понимаем, что, поскольку начался учебный процесс в школах и вузах, возобновлена работа детских садов, нас ждет некоторый подъем сезонной заболеваемости ОРВИ».