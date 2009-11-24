“Полтора ребенка” на женщину – такова рождаемость в Украине

В ближайшие годы в Украине суммарный показатель рождаемости прогнозируется на уровне “полтора ребенка” на женщину.

Об этом в интервью газете “День” (№ 213, 24 ноября) заявила заведующий отделом проблем качества демографических процессов Института демографии и социологических исследований Ирина КУРИЛО.

Как отмечает издание, обещания кандидатов в президенты о росте количества населения до 50 млн. или о том, что до 2015 года в Украине будет естественный прирост населения, у социологов и демографов вызывают скептическое отношение. Специалисты отмечают, что такого не будет не только в Украине, но и ни в одной стране мира.

Так, по данным Государственного комитета статистики, по состоянию на 1 октября этого года в Украине родилось свыше 380 тыс. детей, тогда как умерли свыше 500 тыс. человек. При этом в некоторых регионах Украины, в частности, в западных, уже продолжительное время рождаемость превышает смертность. В прошлом году детей родилось больше всего за последнее десятилетие. Свою роль здесь сыграли социальные разовые выплаты при рождении ребенка, констатируют специалисты.

“Так, сейчас вступили в детородный возраст более многочисленные поколения, поэтому в большинстве стран Европы наблюдается подъем рождаемости. Но особенного всплеска в будущем мы не прогнозируем – из-за экономических условий и компенсационного эффекта”, - прокомментировала демографическую ситуацию И.КУРИЛО.

Она объяснила, что в 90-е годы молодежь, которая еще имела запас времени, откладывала рождение детей до лучших времен, а с 2002 года начала это реализовывать. “В настоящее время этот компенсационный эффект исчерпан, и мы входим в эволюционное русло. Если оперировать суммарным показателем рождаемости, то на ближайшие годы в Украине он прогнозируется на уровне 1,4 – 1,5 ребенка, то есть полтора ребенка на женщину или 15 детей на 10 женщин (это среднеевропейский показатель)”, - отметила эксперт.

“Роста населения не будет ни в Украине, ни в Европе; в настоящее время численность стабилизировалась, и она мало изменится даже при росте рождаемости – из-за высоких показателей смертности и старения нации”, - констатировала И.КУРИЛО.

В то же время, отметила И.КУРИЛО, Украина встретится с новыми социальными вызовами. “В связи с депопуляцией углубляется старение населения, а это проблемы пенсионной системы. Если малочисленные поколения 90-х пополняют трудоспособные и детородные контингенты, теоретически возникает дефицит трудоспособных людей, которые текущими налогами и взносами поддерживают социальную инфраструктуру, выплату пенсий, помощь на детей и т. п. Поэтому проблема перестройки пенсионной системы, сокращение случаев преждевременной смерти – основные моменты, на которые должно обратить внимание государство”, - рекомендует демограф.