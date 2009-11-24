Буковина получила из Австрии 240 тысяч защитных масок

Первая официальная гуманитарная помощь прибыла в Черновицкую область из Федеральной земли Австрии Каринтия: 240 тысяч защитных масок на общую сумму 89,5 тыс. евро.

Как сообщил УНИАН председатель областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, заместитель председателя облгосадминистрации Александр ГРУШКО, вероятнее всего, маски будут использовать во время второй волны вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине, которую эпидемиологи прогнозируют на январь-февраль следующего года.

Маски будут храниться в областной клинической больнице, откуда позже, по решению ОГА, будут переданы райгосадминистрациям и городу Черновцы с тем, чтобы распределить их в первую очередь между учебными заведениями, а также обеспечить группы риска – работников транспортной сферы, медицинского персонала, преподавателей и других.

По словам А.ГРУШКО, на этой неделе ожидается поступление гуманитарной помощи в виде масок, медикаментов, дезинфицирующих растворов от польских и немецких партнеров.

Председатель областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии также заявил, что по состоянию на 23 ноября эпидемический порог на Буковине в целом превышен вдвое.

В Глибоцком, Кицманском, Новоселицком, Сторожинецком, Хотинском районах и Черновцах показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом остается высоким, остальные районы области фактически приближаются к нулевому эпидемическому порогу.

По словам А.ГРУШКО, еще на одну неделю продлен карантин во всех учебных заведениях области. «Однако уже до конца этой недели ожидается стабилизация ситуации, а со следующего понедельника – возобновления учебного процесса во всех заведениях образования», - добавил он.