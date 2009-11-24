Во Львовской области гриппом и ОРВИ заболело более 1000 человек

За сутки во Львовской области гриппом и ОРВИ заболели 1 тыс. 111 человек, из них 403 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, за сутки было госпитализировано 80 человек, из них 38 детей.

В целом от начала эпидемии в области гриппом и ОРВИ заболели 198 тыс. 727 человек.

С 19 октября по 23 ноября в области от осложнений гриппа умерло 94 человека. В реанимации находится 24 человека, трое людей подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из стационарных отделений больниц области с 29 октября по 23 ноября выписаны 8 тыс. 941 пациент, за последние сутки – 235 человек, из них 44 – дети в возрасте до 18 лет.

Как сообщалось, 23 ноября во Львовской области был отменен карантин.