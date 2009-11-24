В Кировоградской области от пневмонии умерли еще двое человек

За прошлые выходные в Кировоградской области от пневмонии умерли двое человек, таким образом количество смертей от этой болезни в регионе увеличилось до шести.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Наталия ГОРБЕНКО.

По ее словам, в реанимационных отделениях лечебных заведений области с простудными заболеваниями сейчас находятся 12 человек.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Кировоградской области Федор ЧЕРНЫЙ, от начала эпидемии в области ОРВИ и гриппом заболели почти 24 тыс. человек. Всего за этот период было госпитализировано 1 тыс. 853 человека. Сейчас на стационарном лечении находятся 655 жителей области.

Также Ф.ЧЕРНЫЙ отметил, что на основании распоряжения главы облгосадминистрации от 18 ноября карантинные мероприятия отменены в большинстве районов Кировоградской области, за исключением Кировоградского, Устиновского, Александровского и Новоукраинского районов, где карантин продлен до 27 ноября. Еще в двух районах сейчас решается вопрос о возобновлении учебы в школах.