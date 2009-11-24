Польша предоставила украинцам помощи на 5,5 млн. грн.

Крупнейший западный сосед Украины - Польша - предоставила украинским гражданам помощи для борьбы с эпидемией гриппа на сумму 5,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в украинском посольстве в Варшаве, где сегодня очередная польская компания передала помощь украинцам.

Посол Украины в Польше Александр МОЦЫК поблагодарил представителей компании Reinhold Polska, закупившей 10 тыс. марлевых повязок, которые будут переданы медицинским учреждениям на украинском Востоке, отметив, что поляки принадлежат к нациям, которые наиболее активно помогают украинцам бороться с эпидемией.

„Это свидетельство солидарности хорошего друга-соседа”, - сказал посол.

По данным Посольства Украины, на сегодняшний день местные органы власти Польши, общественные организации и фирмы передали 360 тыс. марлевых повязок, более 2 тыс. упаковок препарата «Тамифлю», свыше 10 тыс. упаковок других медицинских препаратов и пр.

Кроме этого, украинским больницам было передано медицинское оборудование, среди которого дыхательные аппараты, 2 стационарно-переносных кардиомонитора и 2 инфузионные помпы и переносной дефибрилятор.

В посольстве добавили, что 15 ноября Польское публичное телевидение (TVP 1) провело в прямом эфире благотворительный концерт при участии ведущих польских и украинских исполнителей, во время которого было организовано перечисление денег на специальный счет помощи SMS.

Главными получателями помощи стали Львовская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковска области.

Гуманитарные грузы были отправлены также в Закарпатскую, Винницкую, Ривненскую, Житомирскую, Черновицкую и Киевскую области.

Еще целый ряд организаций и структур продолжают проводить сбор помощи для Украины, которую предполагается отправить в ближайшее время.

Представитель посольства добавил УНИАН, что в действительности поляки оказали больше помощи, чем зарегистрировало посольство, поскольку много медикаментов и других средств и оборудования передавалось непосредственно партнерам в Украине.