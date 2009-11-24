В декабре Украина получит первую партию пандемической вакцины

Всемирная организация здравоохранения готова уже в декабре предоставить Украине первую партию пандемической вакцины в качестве гуманитарной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«ВОЗ фактически готова предоставить первую партию вакцины уже в декабре, но для этого должна быть проведена необходимая подготовительная работа», - сказала Н.МЕНАБДЕ.

Представитель ВОЗ пояснила, что Украина должна провести подготовительную работу из нескольких этапов, в том числе пересмотреть законодательную базу, касающуюся вакцинации, прежде всего, упрощения процедуры регистрации вакцин. «ВОЗ рекомендует странам переходить на ускоренную процедуру регистрации тех вакцин, которые поставляет ВОЗ», - добавила она.

Н.МЕНАБДЕ подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения поставляет только преквалифицированные вакцины. «А это означает, что ВОЗ гарантирует, что качество и безопасность проверены очень суровыми испытаниями», - пояснила она.

По словам представителя ВОЗ, действующая в Украине процедура регистрации вакцин является слишком длительной, и из-за этого может быть потеряно время в борьбе с эпидемией.

Н.МЕНАБДЕ сообщила, что Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 млн. доз пандемической вакцины, что позволит провакцинировать около 10% населения.

Н.МЕНАБДЕ также добавила, что для того, чтобы Украина была включена в график распределения вакцин, необходимо предоставить ВОЗ письмо о намерениях начать вакцинацию. «Письмо о намерениях отражает намерения правительства приступить к вакцинации и в то же время означает, что страна берет на себя ответственность не иметь претензий к производителям в случае, если что-то произойдет», - сообщила представитель ВОЗ.

Также Н.МЕНАБДЕ сообщила, что в настоящее время пандемическая вакцина применяется в 16 странах мира, в которых используется 65 млн. доз.

«Исходя из данных этих стран, мы видим, что профиль безопасности новой пандемической вакцины даже лучше, чем профиль безопасности хорошо известной нам вакцины против сезонного гриппа, поэтому у нас нет таких серьезных опасений, которые сдерживали бы ВОЗ от рекомендаций использовать эту вакцину», - пояснила Н.МЕНАБДЕ.