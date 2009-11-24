1 декабря состоится акция “SOS. Спаси Украину от СПИДа!”

1 декабря в Украине состоится акция “SOS. Спаси Украину от СПИДа!”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН представитель Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (Всеукраинская сеть ЛЖВ), которая выступила организатором акции, Дмитрий ШЕРЕМБЕЙ.

По его словам, акция пройдет по всей Украине. Он напомнил, что 1 декабря - Международный день борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Д.ШЕРЕМБЕЙ обратился к самым рейтинговым кандидатам в Президенты Украины с просьбой продемонстрировать свое внимание к борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Украине.

Он сообщил, что Всеукраинская сеть ЛЖВ сегодня развезет по штабам кандидатов в Президенты Виктора ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА, Владимира ЛИТВИНА и Арсения ЯЦЕНЮКА “части спасательного круга, который станет символом спасения Украины от эпидемии СПИДа”.

По его словам, 1 декабря эти кандидаты должны принести эти части к мемориалу “Красная лента” в Киеве с тем, чтобы продемонстрировать свою готовность бороться с эпидемией ВИЧ/СПИДа в Украине на посту Президента Украины.

Д.ШЕРЕМБЕЙ отметил, что за годы независимости Украины “ни один Президент, ни один премьер-министр Украины не заявил, что он будет конкретно делать для того, чтобы остановить эпидемию”.

Он отметил, что эпидемия в Украине сегодня “подошла к той критической черте, когда или мы ее локализуем, или уже ничего позже нельзя будет сделать”.

По словам Д.ШЕРЕМБЕЯ, Украина сейчас стоит перед тем, какой “сценарий развития событий избрать - сценарий африканских стран, где каждый второй ребенок рождается с этим заболеванием и уже ничего в этом вопросе исправить нельзя, и сценарий европейских стран, где эпидемии остановились”.

Согласно данным Всеукраинской сети ЛЖВ, каждый день около “200 избирателей становятся ВИЧ-инфицированными”. “Из-за недостатка лекарств, коррупционных схем закупок и неготовности первых лиц государства взять на себя ответственность за распространение ВИЧ/СПИДа 3% избирателей поражены этой эпидемией”, - отмечается в пресс-релизе организации, распространенном на пресс-конференции.

Также в документе говорится, что, “по оценочным данным, в Украине проживает около 550 тысяч ВИЧ-положительных человек”.

Исполнительный директор Всеукраинского благотворительного фонда “Коалиция ВИЧ-сервисных организаций” Наталия ПИДЛИСНА отметила на пресс-конференции, что национальная программа борьбы со СПИДом в Украине “не очень выполняется”. По ее словам, довольно ограниченное финансирование, которое предусмотрено программой, сегодня сокращено.

Она сказала, что сегодня больные остаются один на один со своими проблемами, и именно общественные организации остаются для них единственной помощью.

Д.ШЕРЕМБЕЙ добавил к этому, что сегодня нуждаются в лечении 30 тысяч жителей Украины, но обеспечены лечением только 11 тысяч.

Представитель Международного благотворительного фонда “Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине” Паола ПАВЛЕНКО сообщила, что недавно фонд вместе с другими партнерами “завершил первую большую программу, которая финансировалась Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией”.

По ее словам, “достижением стало то, что правительство взяло на себя обязательство относительно антиретровирусного лечения свыше 6 тысяч человек”.

Как сказала П.ПАВЛЕНКО, важно, чтобы ответственные за закупку лекарств в Украине делали это “по ценам, которые сопоставимы с международными”.

П.ПАВЛЕНКО отметила, что сегодня общественные организации больше занимаются профилактикой этого заболевания, и важно, чтобы более сплоченно работали общественные организации вместе с органами власти на местах.