ВОЗ предоставит Украине 5 млн доз вакцин от пандемического гриппа

Всемирная организация здравоохранения предоставит Украине 5 миллионов доз вакцин для профилактики пандемического гриппа.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, такая договоренность была достигнута во время встречи главы государства Виктора ЮЩЕНКО с экспертами ВОЗ, посвященной ситуации с преодолением эпидемии гриппа в Украине.

На встрече Президент отметил, что Украина придает особо важное значение деятельности экспертной группы ВОЗ в Украине в контексте определения дальнейших направлений борьбы со вспышкой эпидемии, создания предпосылок для готовности рационально противодействовать следующим волнам эпидемического процесса в случае их возникновения.

«Для Украины чрезвычайно важно безотлагательное практическое действие в борьбе с эпидемией гриппа, учитывая, что вторая и третья волна будут более жестокими», – сказал В.ЮЩЕНКО.