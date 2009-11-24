Миссия ВОЗ сегодня расскажет о своих выводах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня примет участие в итоговой встрече с представителями Миссии ВОЗ в Украине во главе с заместителем регионального руководителя ВОЗ Наты МЕНАБДЕ.

Как сообщает Правительственный портал, начало встречи – 11.00.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

Аккредитация до 10.00 по телефонам: 256-65-71, 256-75-94, 256-66-43, 067-230-17-05, 067-656-52-40.