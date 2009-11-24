Деньги стимулируют работу мозга

Получение денежной прибыли активирует работу мозга, обнаружили японские неврологи больницы Ракувакай-Отова и Университета Киото. Даже сама возможность получить финансовое вознаграждение активирует мозговую область под названием стриатум или полосатое тело. Исследователи измерили активность стриатума у 17 добровольцев, которым предложили выполнить задачи с денежными призами. Для изучения изменений гемодинамики использовался метод сканирования головного мозга функциональной магнитно-резонансной томографией. Участникам эксперимента была дана начальная сумма денег, а затем они должны были выбирать между двумя кнопками: одна была связана с низким риском потери финансов при совершении денежных операций, а другая наоборот ассоциировалась с высокой степенью риска. Выбирая кнопку с высоким риском, люди могли как потерять все деньги, так и приобрести большие суммы. Испытуемые также могли следить за общей суммой денег при выполнении задач.

Оказалось, что чем выше была предложенная денежная сумма, тем выше уровни активации мозговой деятельности. Кроме того, активность мозга была сильнее при выборе кнопки с высокой вероятностью риска и при приобретении дополнительных финансов. При приобретении денег их сумма не имела значения для стимулирования стриатума, хотя деятельность этого региона мозга в целом повысилась при лицезрении общей суммы, которую мог выиграть любой из участников. Таким образом учёные сделали вывод, что увлечение азартными играми и приверженность к рискованным сделкам с крупными денежными суммами связаны с активацией стриатума как с основной мозговой областью, ответственной за получение психо-эмоциональной награды.

allhotnews.ru