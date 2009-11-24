Суд оправдал лунатика, убившего во сне собственную жену

Королевский суд валлийского города Суонси сегодня оправдал жителя Южного Уэльса 59-летнего Брайана Томаса, который во сне убил собственную жену. Это решение было принято на том основании, что убийца не ведал, что творил.

Свой страшный поступок он совершил неосознанно во время очередного приступа лунатизма, случившегося с ним во время отпуска в июле прошлого года. Вместе со своей супругой Кристиной Томас путешествовал в автофургоне по валлийским дорогам. Для ночевки чета заехала на один из караван-парков в деревушке Аберпорт на берегу Ирландского моря. В какой-то момент Томасы услышали как где-то рядом заскрежетали колеса и заскрипели тормоза. Супруги решили, что в караван-парк нагрянула компания молодых и шумных рейсеров. Осознавая, что покоя им не будет, они перепарковали свой автофургон на более тихой верхней стоянке и легли спать. Ночью Брайану приснился сон, будто бы один из рейсеров проник в их автофургон. После этого Томас принялся защищать свою территорию от вторжения злоумышленника и в конце концов победил непрошеного гостя. Проснувшись поутру, он обнаружил, что "злоумышленником" оказалась Кристина, которая к тому моменту была уже мертва. Осознав, что во время пребывания в сомнамбулическом состоянии он убил свою любимую жену, с которой счастливо прожил 40 лет, Брайан немедленно позвонил по телефону "999" и сообщил оперативным службам о своем поступке.

В итоге на основании всех собранных следствием документов было принято снять с Томаса обвинения в убийстве. Однако перед жюри присяжных стоял выбор в виде вынесения двух возможных вердиктов: "невиновен" и "невиновен в связи с умопомешательством". Во втором случае Брайана просто бы "упекли" в психиатрическую клинику. Однако с учетом уже сделанных медиками выводов о том, что риск повторения Томасом подобных поступков крайне мал и что попытка изоляции его от общества по этой причине необоснованна, народные заседатели сочли валлийского убийцу-лунатика просто "невиновным". Семья Томаса, в том числе две его дочери, выразили присяжным признательность за их решение. Председательствовавший же на процессе судья Дэвис назвал Брайана "порядочным человеком и верным мужем". Он добавил, что Томас, по всей видимости, все равно покинет зал суда с чувством вины, однако при этом подчеркнул, что с точки зрения закона он не может нести ответственность за то, что случилось.

ami-tass.ru